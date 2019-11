Die Privatbank Berenberg hat Easyjet von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 1260 auf 1410 Pence angehoben. Die positive Gewinndynamik des Billigfliegers dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Dienstag vorliegenden Studie und erhöhte seine Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2020/21. Allerdings sei diese Entwicklung nun zunehmend im Aktienkurs eingepreist, rechtfertigte er sein neues Anlagevotum./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-11-26/08:40

ISIN: GB00B7KR2P84