Der Fahrdienst Uber, der Scooter-Anbieter Coup und das Tretroller-Start-up Circ kämpfen mit wirtschaftlichen Problemen. Geteilte Mobilität stößt auffallend oft an seine Grenzen. Mangelnde Nachfrage ist nicht das Problem.

Die Nachricht vom Ende der Coup-Roller in Berlin erwischte viele Kunden der Bosch-Tochter wie ein Schlag. "Oh no", "Schade:-(" und "Danke, 3 tolle Jahre" lauteten einige der vielen Tweets von enttäuschten Nutzern des Scooter-Anbieters. Die grau-grünen Elektroroller zum Minutenpreis, die bis zu 50 Kilometer pro Stunde auf die Straße bringen, hatte seit dem Start 2016 zahlreiche Fans erobert. Doch nun ist Schluss - aus wirtschaftlichen Gründen.

An der Kundentreue dürfte es kaum gelegen haben, dass die Bosch-Tochter Mitte Dezember ihren Betrieb dicht macht. Für 21 Cent pro Minute konnte man einen Scooter ausleihen, nahezu überall im Stadtgebiet abstellen und bequem per App auf- und abschließen. Vorbei am Stau, schneller als der Bus und dazu mit ökologischen Gewissen. Coup hat das moderne Straßenbild der Hauptstadt in den vergangenen Jahren mitgeprägt. Die Enttäuschung bei vielen Berlinern ist groß.

Coup ist nicht das einzige Unternehmen, das in den vergangenen Tagen mit Negativschlagzeilen von sich reden machte. Uber steckt mit seinen Expansionszielen in London fest, der Berliner E-Tretroller-Anbieter Circ angeblich in Fusionsgesprächen mit Wettbewerbern. Die Fusion von Car2Go und DriveNow wurde mit Kostendruck begründet. Und nun hat eben Coup komplett den Stecker gezogen. Aufgegeben, ausgebremst, durchgeschüttelt - es drängt sich die Frage auf: Sind die Sharingmodelle schon am Ende, bevor es so richtig losgeht?

Die Rückschläge der vergangenen Tage und Wochen jedenfalls holen einige Propheten der urbanen Mobilitätswende auf den Boden der Tatsachen. Die Erkenntnisse der jüngsten Flops und Krisen: Kunden lieben das Angebot, aber die Betriebskosten laufen aus dem Ruder. Gewinne erzielen daher die wenigsten - und ohnehin oft nur in Kooperation mit finanzstarken Partnern. Nun beginnt eine Phase des Übergangs: Die Sharingdienste müssen reifen, quasi erwachsen werden. Finanziell hatte Coup die besten Voraussetzungen: Der Autozulieferer Bosch hatte das Unternehmen gegründet und bis heute zu hundert Prozent finanziert. Coup-Roller gab es inzwischen in Berlin, Paris, Madrid und Tübingen. Doch Bosch hat sich entschieden, aus dem B2C-Geschäft auszusteigen. Es sei "Teil unserer unternehmerischen Verantwortung, regelmäßig das Portfolio und die Ausrichtung zu prüfen", erklärte Bosch-Manager Stefan Hartung im "Handelsblatt"-Interview. "Wir haben beispielsweise entschieden, dass wir im Bereich der Mobilitätsservices kein Endkundengeschäft anbieten werden." Bosch habe "einiges ausprobiert und dabei viel gelernt". Man sehe sich als Technologielieferant für Mobilitätsanbieter wie Didi, Uber oder Lyft.

Erneut tritt also ein deutscher Konzern beim schwierigen B2C-Geschäft mit den Verbrauchern den Rückzug an. Schon erstaunlich, denn die Kunden haben Coup lieben gelernt. "Die Nachfrage war da", sagte eine Bosch-Sprecherin. Aus diesem Grund hatte ...

