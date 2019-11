Der Fed-Chef hat bekräftigt, die Geldpolitik bei einer stabilen Wirtschaft nicht zu ändern. Außerdem werden mehrere Konjunkturdaten veröffentlicht.

Der Euro hat sich am Dienstag weiter kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1015 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1008 Dollar festgesetzt.

