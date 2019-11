Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6) fehlen kurzfristig die vielversprechenden Börsenexits: Global Fashion Group und Jumia laufen an der Börse semigut. Rocket hat in den ersten neun Monaten 2019 einen Konzernumsatz in Höhe von 48 Millionen Euro und einen Konzerngewinn von 285 Millionen Euro erzielt. Der Gewinn pro Aktie lag im selben Zeitraum bei 1,92 Euro (1,88 Euro Gewinn pro Aktie in 9M 2018). Der Rückgang des Konzerngewinns gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 (548 Millionen Euro) ist vor allem auf den Rückgang der Börsenbewertungen von Jumia und Global Fashion Group zurückzuführen. UND ...

