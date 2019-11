Der Dow überschritt gestern erstmals wieder die Hürde 28.000 und alle großen Tec-Namen waren dabei. Damit verändert sich wahrscheinlich die Grundlage für das gesamte Marktverhalten der nächsten Wochen. Die Konsolidierung steht vor dem Abschluss. Erweist sich dies als richtig, beginnt die Weihnachtshausse. Das wird wohl noch in dieser Woche entschieden. Also bitte in Stellung gehen!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info