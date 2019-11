Die Umsätze sind zwar unterdurchschnittlich gewesen - ansonsten ist Chartexperte Jörg Scherer von HSBC aber zufrieden mit dem Start des Dax in die 'saisonal günstige Thanksgiving-Woche'.

Um diese These zu untermauern, hatten sich die HSBC-Experten die Daten des marktbreiten US-Index S&P 500 seit 1945 angeschaut. Ergebnis: "Seit dem Ende des 2. Weltkrieges legten die US-Standardwerte im Durchschnitt um 0,63 Prozent in der Thanksgivingwoche zu", so Scherer. "Die gute Wertentwicklung ist aber nur eine Seite der Medaille, denn die Trefferquote von knapp 69 Prozent halten wir für fast noch wichtiger."

Auch dank dieser statistischen Unterstützung hält Scherer einen Test der jüngsten Verlaufshochs von knapp 13 301 beziehungsweise 13 308 Punkten sowie 13 374 Punkten für möglich - der letzten Hürden vor dem bisherigen Rekordhoch von 13 596 Punkten aus dem Januar 2018./ag/mis

