In rauen Industrieumgebungen sorgen die Microcon-Steckverbinder von Erni dafür, dass die Daten- beziehungsweise Signalübertragung in und zwischen speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), Zentralbaugruppen (CPU), Ein- und Ausgangsmodulen (I/Os), Kommunikationsmodulen oder Stromversorgungen reibungslos läuft. Sehr kompakt und Schock- beziehungsweise vibrationsbeständig gewährleisten sie zuverlässige Verbindungen - ob in Antrieben von Montageautomaten, Fertigungslinien, Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen oder der Industrie- und Prozessautomatisierung. Darüber hinaus kommen sie auch in der Medizinelektronik und Konsumer-Anwendungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...