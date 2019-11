Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat den Bundeshaushalt gegen Kritik verteidigt, die Regierung investiere angesichts der schwachen Konjunktur nicht ausreichend. Man plane Rekordsummen bei den Investitionen und gebe auch viel Geld für soziale Fragen aus, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im ARD-Morgenmagazin.

"Dies ist ein Haushalt, der sehr viel Geld vorsieht für Kinder, für diejenigen die studieren, für diejenigen, die eine Finanzierungshilfe für ihre Wohnung brauchen oder zum Beispiel für die Stabilisierung und Zukunftsfähigkeit unseres Rentensystems", so Scholz kurz vor der Haushaltsdebatte im Bundestag.

"Es ist gleichzeitig ein sehr expansiver Haushalt. Rekordinvestitionen sind ja keine Selbstverständlichkeit. Wir haben alle Spielräume, die wir haben, genutzt - so sehr, dass eben sich die ersten schon Gedanken mache, ob wir unser Geld überhaupt loskriegen."

Bereits in diesem Jahr plane der Bund mit 43 Milliarden Euro Rekordinvestitionen. Das werde "sich ja das ganze Jahrzehnt so hinziehen". Allein für den Klimaschutz werde man zusätzlich in den nächsten 10 Jahren 150 Milliarden Euro ausgeben. "Das ist schon ziemlich viel", so Scholz.

Der Bund plant für das kommende Jahr einen Haushalt ohne Neuverschuldung, die siebte Schwarze Null in Folge. Kritiker sagen, die Regierung müsse mehr Geld in die Hand nehmen, um längst überfällige Investitionen zu tätigen. Die Ausgaben sollen in 2020 insgesamt 262 Milliarden Euro betragen. Scholz wird die Haushaltsdebatte im Bundestag am Dienstag eröffnen. Der Bundestag soll dann den Budgetplanungen am Freitag zustimmen.

