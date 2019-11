Mit der UniDevice AG betritt eine weitere neue Emittentin den KMU-Anleihen-Markt. Der Berliner Elektronikhändler beigibt eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A254PV7) im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro, die einen jährlichen Zinskupon von 6,50% p.a. bietet. Zeichnungsstart für das öffentliche Angebot ist am 27.11.2019. Die Anleihen Finder Redaktion hat auf dem Eigenkapitalforum der Börse Frankfurt mit dem Vorstand des Unternehmens, Dr. Christian Pahl, über die Erst-Emission gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Pahl, erläutern Sie uns doch kurz zu Beginn des Interviews das Geschäftsmodell der UniDevice AG?

Dr. Christian Pahl: Die UniDevice AG ist ein B2B-Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisigen Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung.

Anleihen Finder: Sie sind also in der Smartphone-Branche tätig, in einem absoluten Zukunfts- und Wachstumsmarkt. Wie genau verdienen Sie Ihr Geld als international tätiger B2B-Broker?

Dr. Christian Pahl: Wir nutzen die weltweit unterschiedlichen Verfügbarkeiten, Kundenvorlieben und Preise für Smartphones. Unsere Kunden sind Mobilfunkdienstleister sowie Groß- und Einzelhändler, sie profitieren von unseren schnellen Lieferungen und unseren Preisvorteilen gegenüber der Bestellung von in Asien produzierten und angelieferten Produkten. Unsere Lieferanten sind Distributoren im europäischen Raum, die durch unsere Ankäufe Lageroptimierungen und Liquiditätsvorteile erzielen. Broker meint, dass wir in der Regel täglich zuerst die Produkt-Kunden-Nachfrage einholen und darauf bezogen das Produkt-Lieferanten-Angebot. Wir stimmen soweit möglich und eingehbar Angebot und Nachfrage ab und tätigen die Geschäfte.

Anleihen Finder: Mit welchen Produkten (von welchen Herstellern) handeln Sie vornehmlich und über welche Gewinnmargen sprechen wir dabei?

Dr. Christian Pahl: Wir versorgen Mobilfunkdienstleister sowie Groß- und Einzelhändler mit iPhones, AirPods, Apple Uhren und iPads sowie in geringerem Umfang mit Geräten von Samsung und anderen namhaften Herstellern. Unsere Rohmarge liegt bei rund 1,7% vom Umsatz und das EBIT bei rund 1,1% vom Umsatz. Wegen der schnellen Lagerumschlagshäufigkeit erzielen wir mit 10 Mio. Euro Liquidität rund 350 Mio. Euro Umsatz und 2 Mio. Euro Netto-Gewinn.

