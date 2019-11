Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Krisenzeiten sollte man Gold im Depot haben - So die hinlängliche bekannte und von vielen Anleger umgesetzte Faustformel. Inwiefern dies wirklich zutrifft, besprechen wir im Interview mit Christoph Eibl, CEO von Tiberius Asset Management. Der Handelskrieg zwischen den USA und China, Unruhen in Hongkong, der Atomstreit mit dem Iran, Konflikte zwischen Indien und Pakistan und nicht zuletzt der Brexit. Das sind nur einige der aktuellen weltweiten Brandherde, an Kriegen und Krisen mangelt es leider nicht. Gold gilt in Zeiten wie diesen als finanzieller Zufluchtsort. Inwiefern dies derzeit und im historischen Kontext zutrifft, bespricht Moderatorin Cornelia Eidloth im Rahmen des AKTIONÄRSTAGS 2019 mit Christoph Eibl, CEO von Tiberius Asset Management. Unter anderem erläutert Eibl dabei den Zusammenhang von Goldpreis und Realzinsen und die Möglochkeit Gold als Inflationsschutz anzusehen. Wie der Goldpreis sich weiter entwickeln könnte und wie Anleger das Edelmetall am besten nutzen, erfahren Sie im Video!