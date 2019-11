Binz bei Maur (ots) - In 26 Orten finden am 12. Dezember 2019 um 18.00 Uhr Mahnwachen statt. Christian Solidarity International lädt alle herzlich dazu ein, sich mit den Menschen zu solidarisieren, die wegen ihres Glaubens bedrängt und verfolgt werden. Die erste Mahnwache für Glaubensverfolgte fand 2012 in drei Städten statt. Bei der achten Mahnwache in Folge beteiligen sich nun 25 Schweizer Orte sowie Strasbourg.«Wir lassen Euch nicht allein!» Die Mahnwachen für Glaubensverfolgte sind ein Zeichen der Solidarität für die Menschen in aller Welt, die wegen ihres Glaubens oder ihrer Weltanschauung bedrängt und verfolgt werden. Gleichzeitig soll die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden, dass Millionen Menschen in Dutzenden Ländern ihren Glauben nicht frei praktizieren können.Christen in Weihnachtszeit besonders gefährdetFür bedrängte Christinnen und Christen ist die Bedrohungslage in der Advents- und Weihnachtszeit besonders akut. Jedes Jahr erreichen uns zahlreiche Berichte von Übergriffen, etwa aus Indien, Nigeria, Pakistan oder dem Iran.Lokale Freiwillige aus zahlreichen Kirchen beteiligtDie Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International (CSI) organisiert die Mahnwache zum achten Mal. Was mit Mahnwachen in Bern, Zürich und Luzern begann, hat sich inzwischen auf 26 Orte ausgedehnt. Die Mahnwachen werden hauptsächlich von Freiwilligen durchgeführt. An zahlreichen Orten sind Kirchen federführend, wobei sowohl Landes- als auch Freikirchen sich beteiligen.Unser gemeinsames Anliegen: Religionsfreiheit«Alle sind herzlich zur Teilnahme eingeladen unabhängig von der religiösen oder politischen Gesinnung», sagt CSI-Geschäftsführer Dr. John Eibner. «Uns alle eint das Anliegen, dass jeder Mensch seinen Glauben frei ausüben kann.»Die Mahnwachen finden statt am Donnerstag, 12. Dezember, von 18.00 bis 18.30 Uhr.Mittelland1. Bern BE: bei der Heiliggeistkirche, Bahnhofplatz2. Interlaken BE: Postplatz3. Köniz BE: Bei der Migros, Köniz Zentrum4. Lyss BE: Beim Bahnhof5. Thun BE: Rathausplatz Nordwestschweiz6. Baden AG: Schlossbergplatz vor Weltbild7. Basel BS: Claraplatz8. Brugg AG: Neumarkt Zürich und Zentralschweiz9. Luzern LU: Torbogen beim Bahnhof10. Wetzikon ZH: Reformierte Kirche11. Zürich ZH: Paradeplatz Ostschweiz12. Bischofszell TG: Grubplatz13. Buchs SG: Gegenüber Coop14. Chur GR: Bahnhofstrasse vor Café Maron15. Frauenfeld TG: Sämannsbrunnen16. Romanshorn TG: Vor Bodankomplex17. St. Gallen SG: Marktgasse beim Brunnen18. Weinfelden TG: Marktplatz Romandie und Tessin19. Fleurier NE: Place du Marché20. Fribourg FR: Place de la Gare21. Giubiasco TI: Piazza Grande, vor der katholischen Kirche22. La Côte-aux-Fées NE: Place du Village23. La Neuveville BE: Place de la Gare, Centre des Epancheurs24. Lausanne VD: Place St-Laurent25. Neuenburg NE: Place Pury Frankreich26. Strasbourg: Temple NeufBilder in Druckauflösung aufwww.csi-schweiz.ch/mahnwache19Kontakt:Adrian Hartmannadrian.hartmann@csi-schweiz.ch044 982 33 40078 836 07 47Original-Content von: CSI Christian Solidarity International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007062/100837466