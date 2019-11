Es läuft derzeit eher durchwachsen bei der Aktie von Wirecard (WKN: 747206). Einerseits belastet noch immer die Unsicherheit über die Meldungen der "Financial Times" und des "Handelsblatts". Andererseits existieren viele Chancen, die im Megamarkt des digitalen Bezahlens für starkes Wachstum sorgen könnten. Ein Thema, das in den vergangenen Tagen und Wochen so manchen Investor ebenfalls bewegt hat, ist die Konkurrenzsituation rund um den digitalen Zahlungsdienstleister. Viele Tech-Konzerne wie beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...