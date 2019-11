Berlin (ots) - Rund 60 Comic-Künstler*innen feiern in "Asterix - Die Hommage" den 60. Geburtstag der größten Comic-Ikone. Zu Ehren der gallischen Krieger, ihren Schöpfern René Goscinny und Albert Uderzo, gibt es über 60 Seiten Comickunst aus Federn und Stiften vieler internationaler Comiczeichner. Jeder zeigt auf nur einer Seite seine ganz eigene Asterix-Interpretation. Und alle, darunter auch die drei deutschen Comic-Autoren Flix, Mawil und Sascha Wüstefeld, verbindet eine ganz persönliche Geschichte mit den unbeugsamen Galliern.Zum Bespiel Sascha Wüstefeld, der 44-Jährige fand bereits zu DDR-Zeiten Zugang zum westlichen Comic: "In der Schule habe ich mal heimlich unter der Bank "Asterix bei den Schweizern" gelesen. Plötzlich stand meine Mathematiklehrerin neben mir und schimpfte: »In DIESER Schule lesen wir keine Westcomics!" Zack! - hatte sie mir mein kostbares Asterix-Album weggenommen! Das war vielleicht schlimm! Einige Tage später gab sie es mir wieder zurück. "Hier ist Dein Buch! ... Ach ... und die Szene mit dem Fondue hat mir am besten gefallen.". Oh - übrigens: Mein Sohn wurde dieses Jahr geboren! Wir haben ihn Albert genannt. Benannt nach ... genau!"Die Hommage gibt es nun für alle zum kleinen Preis und als Höhepunkt zum Abschluss des 60. Asterix-Jubiläumjahres. Ein Muss für jeden Fan der gallischen Helden. Ab dem 28. November als Softcover im Handel erhältlich (EUR 7,99). Vor kurzem bereits als Hardcover erschienen (ISBN 978-3-7704-4066-5 EUR 15,00 Euro).Für Rezensions- und Verlosungsexemeplare sowie Interviewanfragen an die deutschen Künstler wenden Sie sich gern an den unten aufgeführten Pressekontakt.Wer im Asterix-Jahr aus dem Vollen schöpfen möchte, findet vielLesestoff im Handel:Das Album zum Film "Asterix - Das Geheimnis des Zaubertranks", ISBN978-3-7704-4049-8, EUR 13,00; Softcover: EUR 6,90Die Luxusedition "Asterix der Gallier", ISBN 978-3-7704-4048-1, EUR60,00Asterix Band 38 "Die Tochter des Vercingetorix", ISBN978-3-7704-3638-5, EUR 12,00; Softcover: EUR 6,90Asterix Band 38 Superluxusedition/Artbook, ISBN 978-3-7704-4084-9,EUR 199,00Asterix Band 38 Luxusedition "Die Tochter des Vercingetorix", ISBN978-3-7704-4077-1, EUR 59,00 Ausführliches Bild- und Informationsmaterial aus dem Asterix-Universum finden Sie im www.egmont-presseportal.de. Einen animierten Buchtrailer zu der Asterix-Hommage erhalten Sie bei Bedarf gesondert per Mail.Die Comic-Künstler Flix, Mawil und Sascha Wüstefeld stehen gern für Interviews zur Verfügung.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4450457