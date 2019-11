Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal LVMH. Der französische Luxuswarenkonzern übernimmt den Schmuckhersteller Tiffany. Der Transaktionswert liegt bei 16,2 Milliarden Dollar oder umgerechnet etwa 14,7 Milliarden Euro. Dies kündigten beide Firmen am Montag an. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.