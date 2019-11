Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsspanne von gerade mal 60 Punkten. Er startete gleich mit einem Plus von einem guten halben Prozent in den Tag. Und dieses Niveau verteidigte er auch bis zum Handelsende. Schlusskurs: 13.246 Punkte. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.