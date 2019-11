In einem Kommentar schreibt Goran Vasiljevic, CIO und Sprecher der Geschäftsführung bei Lingohr & Partner Asset Management: "Die Entwicklungen im Value-Investitionsumfeld sehen derzeit erfreulich aus. Während in den letzten Jahren irrational und emotional getriebene Märkte zu erheblichen Fehlbewertungen geführt haben, steht eine mögliche Trendwende bevor. Es war bis Ende August 2019 klar zu erkennen, dass die teuren Unternehmen des Marktes auch die höchste Rendite erzielt haben - was aus unserer Sicht kein nachhaltiger und fundamental nachvollziehbarer Zustand ist. Trotz positiver Entwicklungen haben Value-Aktien strukturellen Gegenwind erfahren: Auf allen Ebenen sind fundamental ungerechtfertigte, historisch extreme Bewertungsdispersionen zu ...

