Zittau/Köln (ots) - Center in Zittau holt Preis mit regionalen Produkten und hochqualifiziertem PersonalAus tausend Bewerbern die Nummer 1: Das REWE Center in Zittau hat die Auszeichnung "Deutschlands Beste Wursttheke 2019" gewonnen. Mit einem großen Sortiment, täglich wechselnden Angeboten und ausgezeichneter Produkt- und Beratungsqualität punktete das 26-köpfige Thekenteam bei der Jury. "Der Preis ist eine tolle Bestätigung für uns und unsere Philosophie an der Theke. Wir gehen auf die Wünsche unserer Kunden ein, versuchen sie immer wieder zu überraschen und bieten mit unseren selbst gemachten Produkten etwas Besonderes", sagt Serviceleiter Olaf Reinhardt.An der knapp 13 Meter langen Fleisch- und Wursttheke bedienen und beraten die Servicemitarbeiter wöchentlich rund 7.000 Kunden. Von den etwa 200 angebotenen Produkten stammen 25 Prozent aus der Region. "Neben den regionalen Waren sind unsere hausgemachten Köstlichkeiten bei unseren Kunden besonders beliebt. Wir produzieren verschiedene Frischkäsevariationen, Salate, Wellfleisch, Hackbraten und Sülze. Im Sommer bieten wir unseren Kunden bis zu 30 verschiedene hausgemachte Grillspezialitäten", erklärt Reinhardt. Zudem produzieren die Servicemitarbeiter im hauseigenen Räucherofen täglich frische und deftige Spezialitäten von Schinkenspeck bis hin zu Knackern ohne Haut. Internationale Delikatessen aus Frankreich, Spanien, Italien, Österreich und Ungarn runden die Angebotspalette ab. Neben einer großzügigen Produktauswahl setzt das Thekenteam auf zahlreiche Aktionen rund um die Bedientheke. So finden regelmäßig Kundenabende zu verschiedenen Themen statt.Bereits zum 20. Mal befragten der Fleischwaren-Spezialist Wiltmann und die Zeitschrift "essen & trinken Für jeden Tag" tausende Kunden nach ihrer persönlichen Lieblingstheke. Aus den zehn an den häufigsten genannten Märkten wählte eine Expertenjury, unter anderem mit Spitzenkoch Johann Lafer, die Nummer 1 unter den Siegermärkten. Die Siegerehrung fand am 25. November auf der Stromburg statt.Über REWE:Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108458/4450533