Im oberbayerischen Laufen ist am Montagabend ein 56-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann erlitt gegen 19:45 Uhr bei Waldarbeiten im Bereich der Stadt Laufen so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.



Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein haben die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen aufgenommen. Diese sind derzeit noch ungeklärt. Derzeit liegen keinerlei Hinweise für ein Fremdverschulden vor, so die Beamten weiter.