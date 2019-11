Zwischen Juli und September stieg der Konzernumsatz auf vergleichbarer Basis um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Dublin mitteilte.In der ersten Jahreshälfte hatte das Wachstum noch bei 3 Prozent gelegen. In den USA, Kanada und Brasilien profitierte der Konzern von guten Wetterbedingungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...