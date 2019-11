Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Prudential auf "Hold" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Im Zuge einer Anpassung seines Bewertungsmodells habe er die historischen Daten und seine Prognosen für den britischen Versicherer von Pence in US-Dollar umgewandelt, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2019 / 06:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-11-26/10:40

ISIN: GB0007099541