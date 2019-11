Manche Fachkräfte wünschen sich einfach nur einen Chef, der ihnen vertraut, sie motiviert und von seinem Geschäft Ahnung hat. Die Wirklichkeit ist einer Studie zufolge jedoch eine andere.

Fachkräfte in nicht-akademischen Berufen sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt: Handwerker, Pfleger, Logistiker - sie alle werden in verschiedensten Branchen gebraucht und gesucht. Was aber erwarten diese Fachkräfte von ihren Führungskräften? Wie zufrieden sind sie - und wo besteht Potential nach oben? Eine aktuelle Studie des Portals meinestadt.de, die der WirtschaftsWoche vorab vorliegt, zeigt in den meisten wichtigen Punkten eine große Lücke zwischen den Ansprüchen von Fachkräften an Führung und der aktuellen Führungswirklichkeit.

Das Marktforschungsinstitut Respondi hat für die Studie 2085 Fachkräfte mit Berufsausbildung im Alter von 25 bis 65 Jahren befragt. Besonders wichtig sind ihnen demnach drei Eigenschaften bei Führungskräften: Sie sollen fachlich kompetent sein, sagten 87,2 Prozent, Mitarbeitern und deren Arbeit Wertschätzung zeigen (86,1 Prozent) sowie Vertrauen und Rückhalt bieten ...

