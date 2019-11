Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung wird eine Außenstelle des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Ostdeutschland ansiedeln, um dort den Strukturwandel im Rahmen des Kohleausstiegs zu begleiten. Das sagte Bundeswirtschafsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin.

Die Außenstelle mit 150 neuen Stellen wird sich mit der Umsetzung der geplanten Klimaschutzmaßnahmen befassen. Der neue Standort wird voraussichtlich in dem Lausitzer Ort Weißwasser angesiedelt werden. Dort sollen Anträge, wie beispielsweise die Bearbeitung von Anträgen für neue Heizungen, bearbeitet werden.

"Damit steigen die Chancen, dass wir das Klimapaket in diesem wichtigen Bereich, der insbesondere für viele Bürgerinnen und Bürger von großer Bedeutung ist, schnell und zügig umsetzen können", sagte Altmaier. Die Neuansiedlung der Außenstelle zeige außerdem, dass die Bundesregierung Ernst mache mit dem Ziel, den Strukturwandel in der vom Kohleausstieg betroffenen Region möglichst schnell in Gang zu bringen.

Das BAFA wird einen neuen Namen erhalten und in Zukunft Bundesamt für Energie, Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle heißen. BAFA-Präsident Torsten Safarik sagte, er sei zuversichtlich, dass man in der Außenstelle mit der Arbeit im ersten Quartal loslegen könne. Er erwarte, dass nur wenige BAFA-Mitarbeiter aus der Zentrale in Eschborn nach Weißwasser ziehen und dass die überwiegende Mehrheit vor Ort rekrutiert werden würde.

Mit dem Klimaschutzpaket will die Bundesregierung international verpflichtende Klimaziele einhalten. Im September hat sich die große Koalition auf ein Paket verständigt, das auf die Reduzierung von klimaschädlichen Kohlendioxiden im Gebäude- und Verkehrsbereich abzielt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2019 04:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.