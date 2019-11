Der italienische Energiekonzern Enel (ISIN: IT0003128367) konkretisierte am Dienstag auf einer Investorenveranstaltung seine Dividendenziele für die nächsten Jahre. Enel will für das Fiskaljahr 2019 eine Dividende von mindestens 0,32 Euro ausschütten. Für das Jahr 2020 ist eine Mindestdividende in Höhe von 0,35 Euro geplant. Für 2021 werden 0,37 Euro angepeilt. Damit sollen für 2020 und 2021 1 Cent mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...