Wie wir zuletzt am 08.11.2019 dargelegt hatten, macht sich seit einigen Wochen der Kaffeepreis daran, einen massiven und langfristigen Boden zu bilden.Diesem Ziel scheint er nun in den vergangenen Tagen einen guten Schritt näher gekommen zu sein. Denn getrieben von einem anhaltenden massiven Short-Squeeze bei den Future-Kontrakten der Sorten Arabica und Robusta konnte sich der Kaffeepreis deutlich von seiner bereits überwundenen langfristigen Abwärtstrendlinie entfernen.Indien leidet unter Regen und FlutschädenEinflussfaktoren waren unter anderem eine erste Schätzung der Ernteschäden, welche durch die jüngsten Überflutungen im Süden Indiens entstanden. Als Resultat dessen schätzte die KPA (Karnaka Planters' Association), dass die Kaffeeproduktion in der Anbauperiode 2019/2020 um mindestens 30 - 35 % unter der diesjährigen liegen werde. KPA ist der größte Kaffeeproduzent Indiens.

