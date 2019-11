Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Nachdem die Anleger zu Beginn des Monats mit einer deutlich stärker als erwarteten Verlangsamung des Zyklus gerechnet hätten (Produktionstätigkeit in den Vereinigten Staaten, Rezession in Deutschland im 3. Quartal, Verlangsamung des Konsums in Hongkong), hätten sie im Endeffekt die eventuelle Beruhigung auf geopolitischer Ebene sowie eine Berichtssaison mit bis dato korrekten Ergebnissen begrüßt. In diesem Umfeld hätten sich die nominalen Zinssätze in Frankreich/Deutschland um etwa 20 Basispunkte erhöht, während sie in Südeuropa ein Dutzend Basispunkte zugelegt hätten. Zu dem Zeitpunkt, an dem C. Lagarde die Arbeit an der EZB-Spitze aufgenommen habe, habe ihr amerikanischer Amtskollege wie erwartet eine Senkung der Leitzinsen der FED um -25 Bp beschlossen. An der Inflationsfront würden die veröffentlichten Daten auf eine Verlangsamung der Inflationsrate hindeuten, da die sinkenden Mineralöl- und Nahrungsmittelpreise die Teuerung gebremst hätten. Bereinige man die Daten um diese beiden Faktoren, habe sich die Inflation stabilisiert. Dieses Umfeld habe die Stilrotation in Richtung "Value" gefördert und für eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung des Infrastruktursektors gesorgt. ...

