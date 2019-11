Koblenz (ots) - Der Standortälteste des Standortes Koblenz und Lahnstein, Generalarzt Dr. Stefan Kowitz, informiert am 29.11.2019 um 09:30 Uhr in der Rheinkaserne in Anwesenheit des Oberbürgermeisters von Koblenz, David Langner, über die Zukunft des Standortübungs-platzes "Schmidtenhöhe". Die Informationsveranstaltung dient dazu, die Bevölkerung der Städte Koblenz und Lahnstein über das verstärkte Nutzen des Geländes durch übende Truppe mit Erweiterung der Übungsszenarien und den Bau der GESTRA-Anlage (German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar) zu informieren und zu sensibilisieren. Dazu der Oberbürgermeister David Langner: "Koblenz ist ein großer Bundeswehr- und Behördenstandort, eine Tatsache, die unserer Stadt eine zusätzliche wirtschaftliche Stabilität gegeben hat. Die Bundeswehr gehört zu Koblenz. Dass die Bundeswehr, insbesondere durch die sich ändernde sicherheitspolitische Lage, wieder mehr üben muss, hat leider Einschränkungen der Freizeitnutzung der Schmidtenhöhe zur Folge. Gegenseitiges Verständnis ist daher die Grundlage einer guten Partner- und Nachbarschaft." Hinweise für Medienvertreter:Treffpunkt:Wache RheinkaserneAndernacher Straße 100 56070 KoblenzUhrzeit:09:15 UhrBitte melden Sie sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis Donnerstag, 12 Uhr an.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum SanitätsdienstTelefon: 0261 869 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/4450624