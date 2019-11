FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.11.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS EASYJET TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1410 (1260) PENCE - BERENBERG CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2900 (3250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES XP POWER LTD WITH 'BUY' - TARGET 3330 PENCE - BERENBERG RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1830 (1755) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS AVIVA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 414 (460) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 45 (50) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES AVEVA GROUP TARGET TO 5000 (4370) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 415 (371) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.16% TO 7408 (CLOSE: 7396.29) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 830 (820) PENCE - HSBC CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 360 (380) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HISCOX TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1465 (1478) PENCE - HSBC RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 55 (52) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES RBS PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS TOPPS TILES PRICE TARGET TO 85 (95) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT INITIATES PETRA DIAMONDS WITH 'BUY' - TARGET 18 PENCE - RBC CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 300 (400) PENCE - 'TOP PICK' - UBS CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 400 (385) PENCE - UBS RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob