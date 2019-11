Firmenfahrzeuge sind in Bauplanung und -handwerk unentbehrlich: Meist müssen verschiedene Baustellen und Projekte gleichzeitig betreut und flexibel erreicht werden. Dementsprechend ist die Baubranche in Deutschland der Wirtschaftszweig mit dem höchsten Dienstwagenanteil: Rund ein Viertel aller Beschäftigten in der Baubranche fährt einen Firmenwagen. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt hat nur rund jeder Zehnte einen Dienstwagen zur Verfügung, in der öffentlichen Verwaltung oder im Krankenhaussektor sind es weniger als 2?%.

Aufwand für die Firmenwagen-Verwaltung steigt

Doch die Verwaltung des Firmenwagen-Pools ist in der Praxis gerade für kleine und mittelständische Betriebe eine große Herausforderung. Laut einer Studie des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement (BVF) sind es mehr als acht Stunden wöchentlich, die ein Betrieb durchschnittlich für die Fuhrparkverwaltung aufwendet. Meistens ist es der Geschäftsführer oder Handwerksmeister selbst, der sich um diese Aufgabe kümmert.

Das Tätigkeitsspektrum reicht dabei von der Buchung und Zuweisung der Fahrzeuge über die Fahrtenbuchkontrolle bis hin zur Archivierung der Tank- und Reparaturbelege oder der Leasingverträge (Bild?1). Dazu kommen regelmäßige Prüfpflichten wie etwa die gesetzlich vorgeschriebene Führerscheinkontrolle oder die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV). So fällt in der Praxis schnell eine Fülle an Fahrtenbucheinträgen, Verträgen, Quittungen, Notizzetteln und Termineinträgen an; diese »Zettelwirtschaft« erschwert einen effizienten Überblick über Auslastung, Kosten und Aufgaben im Fuhrpark.

Digitale Fuhrpark-Lösungen

Deshalb setzen immer mehr Bauunternehmer und Handwerksfirmen auf digitale Telematik-Lösungen für ihre Firmenwagen-Verwaltung. Das Berliner Unternehmen Vimcar hat dazu mit »Vimcar Fleet« eine eigene Software entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen in der Baubranche zugeschnitten ist. Über 3100 Kunden aus den Segmenten Bauplanung, Abbruch und Erschließung sowie Bauhandwerk nutzen bereits die Vimcar-Lösung - darunter etwa der Aichacher Bauplaner Joachim Bettermann.

»Jeder von uns ist beruflich mehr als 30.000?km pro Jahr zu Baustellen unterwegs. Da kommt einiges an administrativem Aufwand zusammen«, sagt Bettermann. Die Digitalisierung der Firmenwagen-Flotte ...

