26.11.2019 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) 9:27 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Ernst Vejdovszky, S Immo AG. Thema: Der Mietendeckel in Berlin ist beschlossen. S Immo CEO Ernst Vejdovszky: "Es ist der Wahnsinn! Wir haben uns entschlossen, dass Wohnungen, die in Berlin frei werden, nicht mehr saniert werden. Dieses Gesetz greift in Eigentumsrechte ein. Jeder Investor denkt darüber nach, ob ...

