Die Universität hatte sich zum Brennpunkt der Proteste entwickelt und war von Demonstranten besetzt worden. Langsam beruhigt sich die Lage.

Die Besetzung einer Universität bei den Protesten in Hongkong ist zu Ende. Auf dem Gelände sei bei einer Suche in den meisten Gebäuden außer einer "geschwächten und emotional instabilen Frau" niemand mehr gefunden worden, berichtete die Polytechnische Hochschule am Dienstag. Die Frau sei medizinisch behandelt und aufgefordert worden, den Campus freiwillig zu ...

