Beim größten Börsengang in diesem Jahr hat nicht nur der chinesische Riesenkonzern Grund zum Feiern. Auch für Hongkong ist die Zweitnotierung gut.

Der chinesische Onlinehändler Alibaba hat in Hongkong einen erfolgreichen Börsenstart hingelegt. Die Aktien stiegen am Dienstag zur Eröffnung von ihrem Ausgabepreis bei 176 auf 189,50 Hongkong-Dollar, ein Plus von 7,7 Prozent. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Papiere zwar nach, gingen aber noch mit einem Plus von 6,6 Prozent aus dem Handel.

Mit 187,6 Hongkong-Dollar lag die Schlussnotierung in der ehemaligen britischen Kronkolonie über der Wert in der New York, wo die Titel bereits seit 2014 gehandelt werden. Am Montag gingen die Alibaba-Hinterlegungsscheine (American Depository Shares, ADS) bei 190,45 US-Dollar aus dem Handel. Mit acht Hongkonger Aktien pro ADS bedeutete das einen Preis von 186,30 Hongkong-Dollar pro Aktie.

Vor fünf Jahren war Alibaba mit einem Volumen von 25 Milliarden Dollar an die New Yorker Börse gegangen - bis heute der größte Börsengang der Welt. Bei der jetzt erfolgten Zweitnotierung an der Hongkonger Börse mit einem Volumen von mehr als 11 Milliarden Dollar handelt es sich zwar wieder um den ...

