Er verkleidete sich als Schaf im Wolfsgehege, saß im Unterhemd im5-Sterne-Restaurant, klaute Ex-NRW-Innenminister Ralf Jäger dasHandy, wollte mit der Kampagne dangerfürdeutschland als dritterTorwart zur WM und hielt als Fake-Professor eine Vorlesung vor 200Student*innen. Daniel Danger geht dahin, wo es weh tut. 2020 gehtDanger-Erfinder Daniel Schlipf erstmalig mit einer eigenen Show aufTour durch den 1LIVE Sektor. Karten für "1LIVE Daniel Danger &Friends!" in Rietberg, Rheine, Bonn, Düsseldorf, Duisburg undOberhausen sind ab sofort erhältlich.Was das Publikum erwartet? 100 Prozent Danger, ein Talk mitprominenten Gästen wie Bülent Ceylan, Querbeat, 257ers, Markus Krebsund Fußballweltmeister Christoph Kramer. Zudem werden dieZuschauer*innen vor Ort interaktiv in die Show mit einbezogen,Überraschungen inklusive. Die Bühnenshow startet am 28. April 2020.Die Show-Termine im Überblick:Dienstag, 28.04. Cultura RietbergMittwoch, 29.04. Stadthalle RheineMontag, 11.05. Pantheon BonnDienstag, 12.05. Savoy Theater DüsseldorfMontag, 18.05. Steinhof Huckingen DuisburgDienstag, 19.05. Ebertbad OberhausenWeitere Infos auf www.1live.de