Im europäischen Aktienhandel ist es am Dienstag nach dem robusten Wochenauftakt überwiegend etwas bergab gegangen.Paris - Im europäischen Aktienhandel ist es am Dienstag nach dem robusten Wochenauftakt überwiegend etwas bergab gegangen. Der EuroStoxx 50 verlor am Vormittag 0,28 Prozent auf 3697,23 Punkte. Nach starkem Lauf seit Anfang Oktober hat er aber in diesem Jahr auch schon fast ein Viertel zugelegt. Positiv aufgenommene Signale im US-chinesischen Handelsstreit hatten am Montag die Börsen...

