Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Besuch von Kosmetikfirmen in Südkorea auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Sein Fazit sei, dass die Kombination aus starkem Wachstum mit rasanter werdender Nachfrage nach Premium-Produkten anhalte, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die Entwicklung in den kommenden Quartalen volatil werden. Bei L'Oreal fürchtet er kurzfristig eine schwache Kursentwicklung./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 15:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-11-26/11:35

ISIN: FR0000120321