Die Nachfrage nach Batteriezellen für Autos wächst. Darum will der schwedische Batteriekonzern Northvolt seine Kapazitäten deutlich erweitern.

Der schwedische Batteriekonzern Northvolt will deutlich mehr Batterien für Elektroautos bauen als bisher geplant. Bis 2030 wollen die Schweden in Europa jedes Jahr Batterien mit einer Kapazität von insgesamt 150 Gigawattstunden herstellen, wie Vorstandschef Peter Carlsson der "Financial Times" (Dienstag) sagte.

Bisher hatte Northvolt Pläne für drei Fabriken mit insgesamt 64 Gigawattstunden - die erste ist derzeit in Schweden im ...

