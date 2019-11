Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagvormittag moderat im Plus, so dass der Leitindex SMI bei über 10'500 Punkten erneut ein Rekordhoch markiert hat. Die Grundstimmung sei nach wie vor gut, aber nicht mehr ganz so positiv wie am Vortag, meinen Händler. Es seien vereinzelt auch Gewinnmitnahmen zu beobachten.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...