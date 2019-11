Die letzten Tage und Wochen waren auch für die Aktie der HEXO Corp. alles andere als einfach. Die Enttäuschung der Anleger brach sich auch hier zunächst Bahn. Die Aktie geriet massiv unter Druck und konnte erst in der vergangenen Woche eine Gegenbewegung lancieren. Wie so oft in diesen Tagen stellt sich die Frage, ob diese Erholung nur ein Strohfeuer war. Blicken wir zunächst auf Ende Oktober zurück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...