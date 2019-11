Hannover (www.anleihencheck.de) - Die wichtigen Stimmungsumfragen zum Verarbeitenden Gewerbe im Reich der Mitte fielen gemischt aus, so die Analysten der Nord LB.Der seit Monaten vorherrschende Eindruck, dass die Wachstumsdynamik des Landes zurückgehe, habe auch im Monat Oktober nicht wirklich widerlegt werden können. Der CFLP Einkaufsmanagerindex der China Federation of Logistics and Purchasing für den verarbeitenden Sektor sei leicht auf 49,3 Punkte (nach 49,8 Punkten) zurückgegangen. Damit bleibe der Indikator den sechsten Monat in Folge unterhalb der "Expansionsschwelle" von 50 Punkten und zeige eine rückläufige Dynamik an. Auch wenn dieser von CFLP ermittelte so genannte "offizielle" PMI für das Verarbeitende Gewerbe schwach geblieben sei, sollte konstatiert werden, dass der Dienstleistungssektor in China offenbar in noch recht ordentlicher Verfassung sei: Der CFLP PMI Non-Manufacturing notiere weiterhin deutlich oberhalb der wichtigen Marke von 50 Punkten, sei aber dennoch ebenfalls leicht zurückgegangen auf 52,8 Punkte (nach 53,7 Punkten). Der Caixin PMI für den verarbeitenden Sektor habe im Oktober auf 51,7 Punkte zugelegt (nach 51,4 Punkten). Immerhin habe dieser Stimmungsindex nun den vierten Monat in Folge angezogen und liege den dritten Monat hintereinander oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Die Tendenz im Verarbeitenden Gewerbe bleibe also uneinheitlich. ...

