Paris (ots/PRNewswire) - Pablo Picasso war 56 Jahre alt, als er im Jahr 1937 Guernica malte, und es gibt Menschen, die der Meinung sind, dass dies den Höhepunkt seiner Karriere darstellte und seine besten Arbeiten vor dieser Zeit entstanden sind. Auch wurde erwähnt, dass Picasso - der Künstler mit größten Vorstellungskraft unter den Künstlern des 20. Jahrhunderts - in den 35 aktiven Jahren danach nie mehr dasselbe Niveau an Kreativität erreicht habe. Noch eine Meinung..., natürlich, doch als sein Gemälde Les Femmes d'Alger (Version "O") aus dem Jahr 1955 im Mai 2015 für einen Rekordpreis von 179 Millionen Dollar verkauft wurde, schien diese Denkweise auf dem Kunstmarkt nicht mehr vorherrschend zu sein.Einige Künstler haben eine sehr lange Karriere hinter sich, und unsere Faszination für ihre frühen Werke kann unsere Wahrnehmung für ihre späteren Werke manchmal etwas trüben. Oft erkennt der Markt spätere Werke von KünstlerInnen erst an, sobald deren frühen Werke auf dem Auktionsmarkt seltener anzutreffen sind.Thierry Ehrmann, Gründer/CEO von ArtMarket.com mit seiner Abteilung Artprice erklärt es so: "Heutzutage leben Künstler generell viel länger." Wenn gefeierte Künstler ihren 99. Geburtstag feiern, genießen sie hohes Ansehen und Ruhm, die ihnen eine Ausstrahlung verleihen, welche Museen, Galerien und heute sogar Auktionshäuser wohl zu nutzen gelernt haben.Wir haben fünf Künstler identifiziert, die 99 Jahre alt oder älter sind und die alle noch im Mittelpunkt der Nachrichten auf dem Kunstmarkt stehen.Pierre Soulages (geb. 1919) - 2019 Auktionsumsatz: 25, 4 Millionen DollarAm Vorabend seines 40. Geburtstags malte Pierre Soulages Peinture 186 x 143 cm, 23 decembre 1959. Im November 2018 wurde dieses Gemälde zum Auktionsrekordpreis von 10,6 Millionen Dollar versteigert, ein Hinweis darauf, dass dieses Werk vom Markt als seine bisher beste Arbeit eingestuft wurde.Seine anderen Auktionsergebnisse deuten ebenfalls darauf hin, dass die Jahre zwischen 1955-1965 dem Höhepunkt seiner Karriere entsprechen. Doch er malte weiter und setzte seine Erforschung des "outrenoir" ("jenseits von Schwarz") noch viele Jahre fort. Die Galerie Perrotin in Shanghai zeigt noch bis zum 28. Dezember 2019 seine jüngsten Arbeiten (2017 und 2018). Und in Frankreich wird das weltweit größte Museum - der Louvre - ihm bald, genau gesagt ab dem 11. Dezember 2019, das schönste Geschenk machen, das einem Künstler zuteil werden kann - eine Ausstellung in seinem berühmten Salon Carré.https://www.perrotin.com/exhibitions/pierre_soulages/7200www.louvre.fr/expositions/soulages-au-louvreWayne Thiebaud (geb. 1920) - 2019 Auktionsumsatz: 15,2 Millionen DollarIn New York zeigt die Acquavella Gallery noch bis zum 13. Dezember im Rahmen einer Einzelausstellung mit dem Titel Mountains 1965-2019 eine Retrospektive der Arbeiten der letzten 54 Jahre von Wayne Thiebaud.Wayne Thiebaud, ein Vorreiter der Pop Art Bewegung in Amerika, zieht seit kurzem auch den Sekundärmarkt an; sein Werk Encased Cakes (2011) erzielte bei Sotheby's New York ein spektakuläres Versteigerungsergebnis von 8,5 Millionen Dollar. Dieser überwältigende Erfolg - für ein Werk, das er im Alter von 91 Jahren schuf - ist der Beweis dafür, dass Sammler nicht immer vor "späteren Werken" von Künstlern zurückscheuen.www.acquavellagalleries.com/exhibitions/wayne-thiebaud-mountains-1965-2019Carmen Herrera (geb. 1915) - 2019 Auktionsumsatz: 3,8 Millionen DollarMit vier Auktionsrekorden in den letzten vier Jahren (ein Rekord pro Jahr) ist der Markt der Künstlerin der abstrakten Kunst kubanischer Herkunft, Carmen Herrera, äußerst dynamisch. Im März 2019 wurde ihr Werk Blanco Y Verde (1966/67) für 2,9 Millionen Dollar bei Sotheby's New York versteigert.Carmen Herrera ist mit über hundert Jahren immer noch aktiv. Im Jahr 2016 schloss sie sich der mächtigen Lisson Gallery an und hatte Ausstellungen in berühmten Museen, z. B. dem Whitney Museum.www.artprice.com/artist/340048/carmen-herrera/painting/17990661/blanco-y-verdeSun Qifeng (geb. 1920) - 2019 Auktionsumsatz: 1,9 Millionen DollarDer Markt von Sun Qifeng ist extrem dynamisch; über hundert seiner Werke finden jedes Jahr in chinesischen Auktionshäusern Käufer. Er ist einer der bedeutendsten lebenden Meister der traditionellen chinesischen Malerei und ist immer noch aktiv. Er ist außerdem Direktor des chinesischen Verbandes für Künstler und Kalligrafen, Professor an der Tianjin Academy of Fine Arts und Mitglied des Forschungsinstitutes Beijing Research Institute of Chinese Painting.Im Juni 2019 wurden zwei seiner Zeichnungen zum ersten Mal bei einer amerikanischen Auktion angeboten. Die beiden kleinen Formate, die einen Auktionspreis von 10 000 und 11 875 Dollar bei Christie's erzielten, stammen aus der Familiensammlung des Journalisten und Professors an der Yale University Howard H.S. Chao, dem Sun Qifeng die beiden Zeichnungen gewidmet hatte.www.artprice.com/artist/51270/qifeng-sunToko Shinoda (geb. 1913) - 2019 Auktionsumsatz: 335 000 DollarToko Shinoda, eine Schlüsselfigur der abstrakten Kunst Japans, kreuzte die Wege einiger der größten amerikanischen Künstler der Nachkriegszeit, ohne jemals den Traditionen ihres Landes den Rücken zu kehren. Obwohl sie kurz mit Öl- und Acrylfarben experimentiert hatte, gab sie die Tusche nie auf.Ihre Arbeiten waren lange sehr preiswert, haben jedoch in den letzten zehn Jahren rasch an Wert zugenommen, wie die drei jüngsten Auktionsergebnisse ihrer Arbeit Cherishing (1977) in Tokyo zeigen:- 10 600 Dollar am 25. April 2008 bei Mallet, Japan- 23 950 Dollar am 14. Juli 2016 bei Mallet, Japan- 36 200 Dollar am 20. 