Der renommierte Fondsmanager Nicolas Walewski, dessen Anleger mit Wirecard viel Geld verdient haben, engagiert sich beim Waffenbauer Heckler & Koch. Was treibt den Investor, zu dessen Vorfahren Napoleon Bonaparte gehört?

Die Büroräume bei Alken Asset Management riechen noch neu. Erst vor wenigen Monaten ist die Investmentgesellschaft nach Mayfair ins Zentrum von London umgezogen. Die Lage könnte kaum besser sein: Das Viertel zwischen Regent Street und Hyde Park ist eine der teuersten Ecken Londons - Spielwiese der Superreichen und Oligarchen aus aller Welt. Millionäre sind hier Laufkundschaft.

Ein Mann mit adrettem Seitenscheitel betritt den Konferenzraum - ein wenig erinnert er an den französischen Schauspieler und Regisseur Daniel Auteuil: Nicolas Walewski. Der 54-jährige Franzose ist der Gründer und Geschäftsführer von Alken Asset Management. Walewski trägt ein schwarzes Jacket, ganz lässig, ohne Krawatte.

Der Fondsmanager hat Alken 2005 ins Leben gerufen und das Geld seiner Anleger auch in zahlreiche deutsche Unternehmen investiert. So war Walewski einer der ersten großen Investoren, der beim Bezahldienst Wirecard eingestiegen ist. 31 Mitarbeiter verwalten bei Alken 3,2 Milliarden Euro. Mit privatem Geld ist der Fondsmanager beim Waffenhersteller Heckler & Koch (H & K) engagiert. Ein umstrittenes Engagement, das so gar nicht zu seiner Persönlichkeit zu passen scheint. Was also treibt diesen Investor, zu dessen Vorfahren Napoleon Bonaparte gehört? Der Versuch einer Annäherung.

Walewski ist Quereinsteiger, hat an der École polytechnique in Paris studiert, einer der großen Ingenieurschulen des Landes, und an der École nationale de la statistique et de l'administration économique. Dort hat er seinen Master-Abschluss gemacht. "Ich war zunächst vor allem an Mathematik interessiert", sagt er. "Später habe ich gemerkt, dass mich Investitionen angezogen haben." Nach seinem Abschluss fing er bei einer Versicherung an, wechselte zu Credit Lyonnais. "Da habe ich wirklich angefangen, mit Investments zu arbeiten." 1997 zog Walewski nach London und arbeitete im Fondsmanagement der Schweizer Bank Syz. 2005 wagte er mit der Gründung von Alken den Sprung in die Unabhängigkeit.

"Konzentration an Talenten"

London habe er bewusst gewählt, sagt er. "Es gibt hier eine Konzentration an Talenten und eine gute Infrastruktur, um Fonds zu gründen und zu managen." Eine Investmentfirma mit Sitz in London sei auch "glaubwürdiger", fügt er hinzu. "Einige Hedgefonds haben ihre Basen in Malta oder Nizza oder auch auf Mallorca", sagt Walewski. "Aber ich denke nicht, dass das besonders seriös ist. An solchen Standorten kann man auf lange Sicht keine gute Arbeitsethik aufbauen." Vor allem könne man von einem entlegenen Standort aus nicht einfach Leute treffen und Unternehmen besuchen. Und das mache er besonders gerne.

Walewski wirkt ruhig und nachdenklich, spricht leise, wählt seine Worte zunächst behutsam. Er räumt auch Fehler ein. Wie etwa vor der Finanzkrise 2008. "Ich habe die ersten sechs Monate kommen gesehen. Aber den großen Ausverkauf im September 2008 - der hat mich überrascht."

Walewski berichtet, wie sehr er bei Firmen, bei denen er einsteigt, darauf achte, wer am Ruder ist. Er spricht viel von "verantwortungsbewusstem Handeln". Bei Managern achte er auf die Leistungsbilanz. "Wie fokussiert ist er? Gibt er sich die Möglichkeiten, die er braucht, um seine Ziele zu erreichen? Wie genau definiert er seine Ziele?" Auf kurzfristige Erfolge bedachte Manager, die Unternehmen langfristig beschädigten, erkenne er, sagt Walewski: "Was es wirklich komfortabel für uns macht, ist, wenn Manager die richtigen langfristigen Entscheidungen treffen. Darauf kommt es an." Er gehe da "sehr traditionell" vor.Angesichts dessen, ...

