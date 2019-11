Die Öl- und Heizölpreise könne am Dienstag weiter zulegen. Das Barrel Rohöl (Brent) kostet knapp 64 Dollar und Heizöl verteuert sich im Vergleich zum Vortag um durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter. Nach dem Tief in der Vorwoche orientieren sich die Heizölpreise nun wieder am oberen Rand des Seitwärtstrends. Die Nachfrage ebbt deutlich ab und fällt auf das tiefste Niveau seit Mitte September. ...

