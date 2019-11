Baden-Baden (ots) - Serien zählen zu den erfolgreichsten Formaten der SWR Hörspielabteilung. Mit "Karma, Küche, Bad - Stuttgart, Olgastraße 7c" schickt SWR2 im Dezember 2019 eine neue Serie an den Start. Sie ist sowohl im Radio als auch in der SWR2 App und als Podcast zu hören. In der neunteiligen Dramedy kollidiert Tagespolitik mit seltsamen WG-Bewohner*innen: Aroma-Therapeutin Leonore Brüderle öffnet ihre Stuttgarter Fünf-Zimmer-Wohnung für alle, die auf dem Mietmarkt keine Chance haben. Doch schon bald bricht die harte Realität in die heile Wohnwelt ein: Ihr Ex-Mann, der die 5 ZKB finanziert hat, hinterlässt Leonore 800.000 Euro Schulden. Aus der ganzheitlichen Hausmutter Leonore wird über Nacht ein Miethai, der sich jeden Quadratzentimeter Wohnraum teuer bezahlen lässt. Alle Folgen sind ab 30. November als Podcast und in der kostenlosen SWR2 App verfügbar.



Hörspielproduktion in einer Altbauwohnung Für die Hörspielaufnahmen traf sich die Schauspiel-Crew nicht wie üblich im Hörspielstudio, sondern in einer Baden-Badener Altbauwohnung. Das Manuskript entstand in einem Writer's Room, dem die Autorinnen Alexandra Müller, Tina Saum, Claudia Weber und Katrin Zipse angehörten. Weitere Informationen: www.SWR2.de/karmakuechebad



In der kostenlosen SWR2 App, als Podcast und im Radio Podcast abonnieren: https://www.swr.de/swr2/hoerspiel/hoerspiel-podcast,swr2-hoerspiel-podcast-100.html Die SWR2 App für Android und iOS: www.swr.de/swr2/swr2-apps,swr2-radioapp-100.html Ausstrahlung in SWR2: 2. bis 12. Dezember, Montag bis Freitag, jeweils ca. 19:45 Uhr



