Der Catering-Konzern Compass Group plc (ISIN: GB00BD6K4575) wird eine Schlussdividende in Höhe von 26,9 Pence (ca. 31,4 Eurocent) ausschütten. Das Unternehmen zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Für das Gesamtjahr werden damit insgesamt 40 Pence (ca. 46,75 Eurocent) ausbezahlt (die Zwischendividende wurde bereits ausgeschüttet). Dies ist eine Steigerung in Höhe von 6,1 Prozent im Vergleich ...

