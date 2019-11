Wie Währungen als Fieberthermometer von Volkswirtschaften funktionieren, kann man in diesen Tagen wieder einmal im Libanon beobachten.Blickt man auf einen Wechselkurschart des libanesischen Pfund gegen den US-Dollar, so scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Doch auf dem Schwarzmarkt liegt der Kurs bereits bis zu 25 % tiefer.Seit dem Bürgerkrieg in den 90er Jahren und der damit einhergehenden Hyperinflation ist das libanesische Pfund seit Dezember 1997 fest an den US-Dollar gebunden und bewegt sich bislang nur in einer engen Spanne um seinen Zielkurs von 1.507,5 libanesische Pfund je Dollar. Damit wurde zwar die Geldpolitik aufgegeben, aber in die hätte ja sowieso niemand Vertrauen gehabt. Also importierte man dieses geldpolitische Vertrauen, indem man die eigene Währung fix an den Dollar koppelte. Das so entstandene Vertrauen in eine stabile Währung lockte ausländische und geflohene Gelder für Investitionen ins Land.

