"Da schlagen sie sich wieder die Köpfe ein. In diesem Jahr, so scheint es, lodert der Glaubenskampf, welcher Antriebstechnik die Zukunft gehört, besonders heiß. Jede Seite betont die eigene Umweltfreundlichkeit und zeigt auf, wie schädlich und gefährlich doch die Alternative sei, "wenn man alle Aspekte mit einbezieht."Die Grenzen verlaufen fließend. Eine Gretchenfrage bezüglich jeglicher Einstufung bleibt die Herkunft der im Produktionsprozess verbrauchten Energie. Beide Industrien sind noch in der Anfangsphase mit viel Optimierungspotenzial.Es geht um viel Geld. Wer seine eigene Technologie zum Standard macht, hat ausgesorgt. Dem Unterlegenen droht wegen der hohen Vorabinvestitionen der Ruin. Entsprechend wundert es nicht, dass mit harten Bandagen gekämpft wird, jede Gelegenheit (über welche Quellen auch immer), die Alternative madig zu machen, wird gerne beim Schopf gepackt. Sehen Sie das Ganze mit einer gewissen Gelassenheit und glauben Sie vor allem nicht alles, was Ihnen die Kritiker auftischen wollen, sondern prüfen auch die Argumente der Gegenseite!Wir erwarten ein Nebeneinander. In China und anderen Teilen Asiens ist man mit der Elektromobilität schon sehr weit. Auch deutsche Hersteller setzen auf dieses Pferd. Die Themen Reichweite, Aufladegeschwindigkeit, Abdeckung mit Ladesäulen bleiben virulent.Trotzdem lässt schon der gesunde Menschenverstand erahnen, dass große Öltanker oder Flugzeuge kaum allein mit Strom zu betreiben sind. Dazu ist die Batterie-Technologie noch nicht weit genug entwickelt. Sie wird es irgendwann sein. So wie vor 50 Jahren Computer noch ganze Räume einnahmen, deren Leistung heute in die Hosentasche passt, wird der technische Fortschritt auch für die Stromspeicherung Lösungen finden. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Und da kommt das Thema Wasserstoff/Brennstoffzelle ins Spiel. Hier ist der Horizont nicht ganz so weit, die Probleme (Explosionsrisiko) ganz anders gelagert.Gerade die Vorreiter in Sachen Alternativ-Antriebe, Toyota, forschen intensiv an der Brennstoffzelle. Es drängt sich die Idee auf, diese Technik im Flug- und Güterverkehr einzusetzen und Elektromobilität im Bereich des Individualverkehrs auszubauen. So kann jede Technik ihre Vorzüge am besten ausspielen."Dies ist ein Textauszug aus dem "Frankfurter Börsenbrief" in seiner Ausgabe vom 23.11.2019.

