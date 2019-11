Delta-Fly Pharma, Inc. (TOKYO: 4598) gibt bekannt, dass sich Patienten für klinische Studien in den USA zu den Krebsmedikamentenkandidaten DFP-10917 und DFP-14927 angemeldet haben.

DFP-10917 ist ein in der Entwicklung befindlicher Antikrebswirkstoff zur Behandlung von Patienten mit refraktärer/rezidivierter akuter myelogener Leukämie. Eine klinische Phase-3-Studie am MD Anderson Cancer Center in Texas, USA, und anderen Standorten in den USA hat begonnen.

Zwei Patienten am UT Southwestern Medical Center in Texas und am Banner MD Anderson Cancer Center in Arizona haben sich im November 2019 für diese Studie angemeldet.

Darüber hinaus wurde am MD Anderson Cancer Center eine klinische Phase-1-Studie zu DFP-14927, der polymeren Verabreichung von DFP-10917 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, begonnen.

Zwei Patienten haben sich im Oktober dieses Jahres für diese Studie angemeldet und die Behandlung wird derzeit durchgeführt.

Unternehmensprofil: Name des Unternehmens Delta-Fly Pharma, Inc. [TOKYO:4598] Kapital 2.849 Millionen japanische Yen Name und Titel des Vertreters Kiyoshi Eshima, PhD, President Datum der Firmengründung 6. Dezember 2010 Beschreibung der Geschäftstätigkeit Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln Firmenhauptsitz 37-5, Nishikino, Miyajima, Kawauchi-cho, Tokushima 771-0116, Japan Zweigniederlassungen Tokio, Peking, Vancouver

