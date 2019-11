Berlin (ots) - Mit der StudIES+ Plattform und der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises können Studierende ab nächstem Jahr unterschriebene Dokumente schnell, sicher und unkompliziert digital versenden. Francotyp-Postalia (FP), Experte für sichere Kommunikation, erklärt die Plattform in fünf Punkten.Anträge stellen in der öffentlichen Verwaltung gehört zum Studium wie das Mittagessen in der Uni-Mensa. Doch bis die Studierenden das erforderliche Formular in den Händen halten, benötigen sie häufig vor allem eins: Zeit und Geduld. Ist der Termin bei der entsprechenden Behörde vereinbart, heißt es zunächst warten, mitunter wochenlang. Wenn es dann endlich soweit ist, folgen die Anfahrt sowie das Ausharren im Wartezimmer vor Ort. Der eigentliche Vorgang - die Unterschrift unter das Dokument setzen und es gegenzeichnen lassen - dauert meist nur wenige Minuten. Dank der StudIES+ Plattform gehören zeitaufwendige bürokratische Vorgänge dieser Art ab nächstem Jahr der Vergangenheit an.1. Was ist die StudIES+ Plattform?Mit der StudIES+ Plattform könnt ihr unterschriebene Dokumente schnell, sicher und unkompliziert digital mit Unternehmen oder Behörden austauschen. Die Plattform entstand während des von der EU geförderten Verbundprojekts "StudIES+", das von März 2018 bis Dezember 2019 läuft. Neben FP waren die Freie Universität Berlin, die Hochschule Harz, die Bundesdruckerei GmbH und die SiXFORM GmbH beteiligt. Ziel des Projekts ist es, eine effiziente und gesicherte Digitalisierung von bürokratischen Vorgängen für Studierende - basierend auf der europäischen eIDAS-Verordnung für elektronische Identitäten (eID) und Signaturen (eSignature) - voranzutreiben.2. Welche Voraussetzung benötige ich, um die StudIES+ Plattform zu nutzen?Dafür braucht ihr nicht viel. Ihr müsst nur einmalig die Online-Funktion (eID-Funktion) eures Personalausweises freischalten. Mit dieser könnt ihr eure Identität sicher über das Internet bestätigen.Das Freischalten der eID-Funktion geht im Handumdrehen: Zusätzlich zu eurem Personalausweis habt ihr per Post eine fünfstellige Aktivierungs-PIN erhalten. Diese ersetzt ihr durch eine selbstgewählte, sechsstellige PIN. Das könnt ihr entweder direkt erledigen, wenn ihr den Ausweis im Bürgeramt abholt. Oder nachträglich - an einem Bürgerterminal oder von Zuhause aus mit einem Kartenlesegerät oder einem NFC-fähigen Smartphone oder Tablet. NFC (Near Field Communication) ist ein internationaler Übertragungsstandard zum drahtlosen Austausch von Daten über kurze Distanzen von 10 bis 20 Zentimetern.3. Wie funktioniert die StudIES+ Plattform?Ganz einfach: Als erstes erstellt ihr euch einen Account auf der StudIES+ Plattform. Im nächsten Schritt bestätigt ihr eure Identität mit der Online-Ausweisfunktion eures Personalausweises. Hierfür haltet ihr diesen vor das Kartenlesegerät oder das NFC-fähige Smartphone oder Tablet. Bevor eure Daten übermittelt werden, stimmt ihr der Abfrage zu, indem ihr eure selbstgewählten sechsstellige PIN eingebt. Der Chip im Personalausweis prüft die staatliche Berechtigung des Anbieters und übermittelt deine Daten sicher mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dann könnt ihr mit dem Dokumenten-Austausch loslegen!4. Ist die Nutzung auch wirklich sicher?Ja. Zum einen ist die Bestätigung eurer Identität über die Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Neben eurem Personalausweis benötigt ihr IMMER auch eure PIN. Erst dann erfolgt die Übermittlung eurer Daten per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.Und auch der Austausch der unterschriebenen Dokumente ist absolut sicher. Hierfür kommt auf der Plattform die digitale Signaturlösung FP Sign von FP zum Einsatz. Durch die Einbindung der Fernsignatur sign-me der Bundesdruckerei entspricht die Softwarelösung den Anforderungen der höchsten und sichersten Signaturstufe. Zudem nutzt FP Sign Rechenzentren in Deutschland, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert sind.5. Ich habe kein Kartenlesegerät oder NFC-fähiges Smartphone oder Tablet. Kann ich die StudIES+ Plattform trotzdem nutzen? Ja, zum einen über EU-Bürgerterminals für Studenten an den Universitäten direkt vor Ort. Projektpartner SiXFORM GmbH hat dieses Terminal speziell für das Projekt StudIES+ entwickelt. An der Hochschule Harz, der Freien Universität Berlin und der spanischen Universitat Jaume I sowie an der italienischen Universität Politecnico di Torino wurden bereits Terminals aufgestellt.Mit der StudIES+ Plattform gehören Wartezeiten bei Anträgen der Vergangenheit an. Durch die zweistufige Authentifizierung der Online-Funktion des Personalausweises und die digitale Signaturlösung FP Sign gelingt der Austausch von digital unterschriebenen Dokumenten sicher, einfach und schnell.Weitere Informationen rund um die Nutzung der Online-Ausweisfunktion findet ihr auf der Webseite des Vereins www.buergerservice.org und auf http://www.personalausweisportal.de/Mehr über das Projekt "StudIES+" findet ihr auf http://studies-plus.eu.Über Francotyp-Postalia:Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 96jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent.Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com.Pressekontakt:Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:Thomas KartanowiczTel.: +49 (0)40 899 699 815E-Mail: fp-presse@fischerappelt.deKontakt im Unternehmen:Karl R. Thiel, Leitung Brand-PRTel.: +49 (0)30 220 660 123E-Mail: kr.thiel@francotyp.comOriginal-Content von: Francotyp-Postalia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15210/4450939