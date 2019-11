Mainz (ots) - Mysteriöse Morde halten das deutsch-österreichische Grenzgebiet in Atem: Ab Sonntag, 1. Dezember 2019, zeigt das ZDF die Thriller-Serie "Der Pass" als Free-TV-Premiere - in vier Doppelfolgen, jeweils sonntags und montags ab 22.15 Uhr. Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung steht die Thriller-Serie von Sonntag, 1. Dezember 2019, bis Montag, 9. März 2020, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Die Hauptrollen spielen Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek als ungleiches Ermittlerduo sowie Franz Hartwig als geschickt agierender Serienkiller. Von der Ausgangsidee der ZDF-Koproduktion "Die Brücke" inspiriert, führten Cyrill Boss und Philipp Stennert Regie und schrieben, gemeinsam mit Mike Majzen, auch die Drehbücher.Einige Wochen vor Weihnachten wird in den Bergen eine zur Schau gestellte Leiche gefunden - exakt auf der deutsch-österreichischen Grenze. Für die Ermittlungen bilden Kommissarin Ellie Stocker (Julia Jentsch) aus Berchtesgaden und Gedeon Winter aus Salzburg (Nicholas Ofczarek) ein länderübergreifendes Team. Der eigenbrötlerische Kommissar Winter hat anfänglich kein Interesse an der Zusammenarbeit. Erst als weitere Leichen im Grenzgebiet entdeckt werden, die alle auf ein gleiches Tatmuster hinweisen, wird klar, dass hier ein intelligenter Serientäter sein Unwesen treibt. Ellie Stocker und Gedeon Winter müssen Antworten auf die Botschaften des Killers finden, bevor er erneut zuschlägt.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derpassPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/der-pass/ Sendungsseite: https://zdf.de/serien/der-passhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4450923