... die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060)-Aktie auf positive Nachrichten so reagiert, wie man erwartet, dann könnte man sich auf die nächsten Tage freuen. Auch wenn Wirecard in Zukunft die reinen Paymentservices in ihrem Gesamtumsatzanteil relativ zurückfahren will, sind diese die Basis für Wirecards Erfolg und für Wirecard die Basis, um die Mehrwertdienste weiterentwickeln zu können und direkt einer großen Zahl von Nutzern zur Verfügung zu stellen. Also wird man sich bei Wirecard technisch auf den Black Friday (und den wahrscheinlich kaum weniger wichtigen Cyber Monday) vorbereiten, um ein Vielfaches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...