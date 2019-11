Nachdem zuvor Saracen Mineral letzte Woche 50% der Super-Pit-Mine von Barrick Gold erworben hatte und zudem Kirkland Lake die Übernahme von Detour Gold ankündigte, folgt nun die dritte größere Übernahme in Form einer Bekanntgabe von Newmont Goldcorp Corp., das sein Red-Lake-Projekt in Ontario an Evolution Mining Ltd. verkaufen wird.



Die beiden Unternehmen kamen zu einer Vereinbarung, in deren Rahmen Newmont 375 Millionen Dollar im ersten Quartal 2020 sowie Nachzahlungen von bis zu 100 Millionen Dollar von Evolution Mining erhalten wird.



Im Rahmen der 100-Millionen-Dollar-Nachzahlungen wird Evolution Newmont 20 Millionen Dollar für jede eine Million Unzen neuer Goldressourcen bezahlen, die den bestehenden Ressourcen von Red Lake über eine Spanne von 15 Jahren hinzugefügt werden. Diese Zahlungen beziehen sich auf die ersten fünf Millionen Unzen neuer Ressourcen.



Newmont möchte die Erträge der Transaktion dazu verwenden, um die Kapitalallokationsprioriäten des Unternehmens zu unterstützen, den Aktionären Mehrwert zu verschaffen, eine erstklassige Bilanz beizubehalten und in ein Weltklasse-Portfolio zu investieren.



